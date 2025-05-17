نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل انطلاق أولى الرحلات إلى الأراضي المقدسة.. وزيرة التضامن تلتقي أعضاء البعثة الإشرافية لحج الجمعيات الأهلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بأعضاء البعثة الإشرافية لحج الجمعيات الأهلية، وذلك بمقر الوزارة، قبيل انطلاق أول أفواج الحجاج إلى الأراضي المقدسة غدًا الأحد الموافق 18 مايو.

حضر اللقاء أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1446هـ - 2025م، وجميع أعضاء البعثة الإشرافية.

وخلال الاجتماع، أكدت الوزيرة على أهمية الدور الذي تقوم به البعثة في تنظيم ومتابعة موسم الحج، مشيدة بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه بعثة حج الجمعيات الأهلية بين مختلف البعثات. كما شددت على ضرورة تقديم أقصى درجات الدعم والرعاية للحجاج خلال أداء المناسك، لضمان رحلة إيمانية مريحة وآمنة.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن هذه المهمة تعد من أنبل المهام التي تضطلع بها الوزارة، مؤكدة تواصلها الدائم مع البعثة لمتابعة الخدمات المقدمة للحجاج وضمان تيسير جميع الإجراءات.

من جانبه، وجه أيمن عبد الموجود الشكر للوزيرة على حرصها على لقاء البعثة، مؤكدًا التزام جميع الأعضاء ببذل الجهود لتقديم موسم حج ناجح يليق بثقة المواطنين.

وأوضح عبد الموجود أن أولى رحلات الحج ستتجه إلى المدينة المنورة، على أن تتوالى باقي الرحلات بالتنسيق مع شركة مصر للطيران، مشيرًا إلى أن عددًا من مشرفي المؤسسة القومية لتيسير الحج قد توجهوا بالفعل إلى الأراضي المقدسة لاستقبال الحجاج وإنهاء إجراءات التسكين.

كما أعلن عن تجهيز غرفة عمليات مركزية لمتابعة البعثة على مدار الساعة، بالتنسيق مع بعثة وزارة الداخلية والجانب السعودي، للعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه الحجاج.