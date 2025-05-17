نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. تفاصيل بدء التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام 2025 / 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعداداتها المكثفة للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026، حيث أعلنت عن فتح باب التقديم الإلكتروني للالتحاق بالصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال الرسمي والرسمي لغات خلال الفترة من 1 يونيو 2025 وحتى 30 يونيو 2025، وذلك عبر البوابة الإلكترونية لمركز معلومات الوزارة emis.gov.eg.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية وتيسير الإجراءات على أولياء الأمور، في إطار سعي الوزارة إلى رقمنة كافة الإجراءات التعليمية.

تتم إجراءات التقديم من خلال ولي أمر الطفل، باستخدام الرقم القومي وشهادة الميلاد المميكنة، على أن يتم تحديد المحافظة والإدارة التعليمية التابع لها محل السكن المثبت ببطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وذلك لضمان التوزيع الجغرافي العادل.

و يُشترط للتقديم للصف الأول الابتدائي ألا يقل سن الطفل عن ست سنوات وألا يزيد عن تسع سنوات في الأول من أكتوبر 2025، أما بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال فيُقبل الأطفال من سن أربع سنوات حتى أقل من ست سنوات في التاريخ ذاته، على أن تكون الأولوية في القبول للأطفال الأكبر سنًا، خاصة في حال زيادة أعداد المتقدمين عن الطاقة الاستيعابية المتاحة في المدارس.

تُعلن نتيجة القبول إلكترونيًا بعد انتهاء فترة التسجيل، وتلتزم المدارس بطباعة كشوف بأسماء المقبولين وفق القواعد المحددة، مع إرسالها للإدارات التعليمية لاعتمادها، على أن يتم إخطار أولياء الأمور بضرورة التوجه إلى المدرسة لاستكمال المستندات المطلوبة خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من إعلان النتيجة، وإلا يُعد ذلك تنازلًا ضمنيًا عن المكان المخصص للطفل. المستندات الواجب تسليمها تشمل أصل شهادة الميلاد، صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وعدد من الصور الشخصية للطفل، بالإضافة إلى أي مستندات إضافية تطلبها المدرسة.

تُمنح الأولوية في القبول بالمدارس الرسمية لغات للأطفال الحاصلين على شهادة ميلاد إلكترونية ومدرجين على قاعدة بيانات الوزارة، ويتم فحص الملفات يدويًا من قبل المدرسة للتأكد من مطابقة البيانات المُسجلة إلكترونيًا مع المستندات الفعلية، ثم تُرفع الكشوف المعتمدة إلى الإدارة التعليمية لمراجعتها. في حالة اكتشاف بيانات خاطئة أو عدم تطابق بين الملف والموقع الإلكتروني، يحق للمدرسة رفض الطلب، كما أن أي طلب يُسجل خارج الموقع الرسمي لا يُعتد به، ولا يُقبل أي تعديل في الرغبات أو البيانات بعد انتهاء فترة التسجيل إلا بموافقة كتابية موثقة من جهة رسمية مختصة.

أكدت الوزارة على ضرورة قيام المدارس بتسجيل المقبولين على قواعد البيانات الرسمية، كما شددت على عدم فرض أي رسوم إضافية على أولياء الأمور عند تسليم الملفات، والاكتفاء بالرسوم المُقررة قانونًا فقط. وطالبت الإدارات التعليمية بضرورة تشكيل لجان متابعة لمراجعة مدى التزام المدارس بالضوابط والإجراءات، ورفع تقارير أسبوعية إلى المديرية.

وشددت الوزارة على أن تقديم الطلب إلكترونيًا لا يُعد قبولًا نهائيًا، وإنما يبدأ فحص الملف بعد إعلان النتيجة، والتأكد من توافر جميع الشروط، وفي حال القبول يُجرى تسكين الطفل بالمدرسة تبعًا للعنوان المثبت ببطاقة ولي الأمر. وأكدت على أن أي استثناء من القواعد لا يُسمح به إلا بموافقة كتابية من رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب.

في الوقت ذاته، أهابت الوزارة بجميع المديريات والإدارات التعليمية الالتزام بالإعلان عن هذه الضوابط داخل المدارس، وعلى صفحات الإدارات التعليمية الرسمية، ومن خلال منصة التعليم الإلكتروني، لضمان وصول المعلومة الدقيقة لأولياء الأمور والحد من حالات الالتباس أو التأخير في التقديم.



بالطبع، إليك استكمال التقرير الصحفي بنفس الأسلوب المسترسل ودون عناوين فرعية، مع التركيز على ما ورد في المستند من تفاصيل الاستثناءات، إعادة التقديم، والتحويلات بين المدارس:

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن هناك حالات استثنائية يُسمح فيها بإعادة النظر في الطلبات المقدمة، وذلك بناءً على طلب رسمي مقدم من ولي الأمر إلى الإدارة التعليمية المختصة، على أن يكون مصحوبًا بالمستندات الداعمة للحالة، مثل تغيير محل السكن أو حدوث ظروف طارئة تمنع الطفل من الالتحاق بالمدرسة التي تم تنسيقه عليها. لا يُعتد بأي تعديل في البيانات بعد انتهاء فترة التسجيل إلا إذا تم تقديم المستندات إلى جهة رسمية مختصة، وتقوم تلك الجهة بدورها بمراجعة الطلب ورفعه إلى الإدارة المركزية لشؤون الطلاب للبت فيه.

تُمنح صلاحية النظر في هذه الطلبات فقط للإدارات التعليمية بعد التأكد من جدية الطلب، ولا يُسمح بتعديل الرغبات أو نقل الطفل من مدرسة إلى أخرى بناءً على رغبات شخصية دون وجود مبررات موثقة. كذلك يتم النظر في طلبات التحويل بين المدارس وفقًا للطاقة الاستيعابية المتاحة، ويشترط في ذلك موافقة المدرستين الأصلية والمنقول إليها، مع اعتماد الطلب من الإدارة التعليمية المختصة، وفي حال اكتشاف وجود بيانات غير صحيحة أو وثائق مزورة، يتم إلغاء الطلب فورًا، ويُعرض ولي الأمر للمساءلة القانونية.

كما نبهت الوزارة إلى أن بعض أولياء الأمور قد يتعمدون التسجيل في غير النطاق الجغرافي التابع له محل السكن الحقيقي، وهو ما يعد مخالفة صريحة تؤدي إلى إلغاء التنسيق، وشددت على ضرورة مطابقة محل الإقامة بالبطاقة مع عنوان المدرسة المرغوب التقديم لها، ولا تُقبل إيصالات مرافق أو عقود إيجار كبديل عن البطاقة الشخصية، إلا في حالات معينة يحددها المحافظ أو وكيل الوزارة بناءً على المستندات الرسمية.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم غلق باب التقديم نهائيًا في 30 يونيو 2025، ولن يُفتح مرة أخرى تحت أي ظرف، ويُعد أي طلب لم يُستكمل خلال هذه الفترة لاغيًا، كما أنه لا يحق لأي مدرسة أو إدارة تعليمية استلام ملفات ورقية أو تقديم يدوي خارج المنصة الإلكترونية. وتتم جميع مراحل القبول والتنسيق وفق قاعدة البيانات المرك

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