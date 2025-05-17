نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماع اللجنة الدائمة للرائدات الاجتماعيات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع اللجنة الدائمة للإشراف على منظومة عمل الرائدات الاجتماعيات، وذلك بمقر الوزارة، بحضور 27 رائدة اجتماعية يمثلن نخبة الرائدات على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وذلك عقب إجراء تقييم شامل لأدائهن.

وفي مستهل الاجتماع، أعربت الوزيرة عن تقديرها العميق للدور الحيوي الذي تقوم به الرائدات الاجتماعيات، مشيدة بجهودهن التطوعية في دعم قضايا المجتمع وتعزيز العمل الاجتماعي الميداني.

وأكدت مرسي أن الوزارة ترحب بتعاون الرائدات مع جهات وطنية أخرى، وتعمل على توفير مظلة الحماية الاجتماعية لهن، مشددة على أن اللجنة الدائمة ستكون حلقة الوصل بين الوزارة والرائدات، بما يضمن حوكمة المنظومة وتعزيز فاعلية العمل التطوعي.

ودعت وزيرة التضامن الرائدات إلى تجديد رسالتهن المجتمعية، مع التركيز على ملفات التمكين الاقتصادي، لافتة إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي بهدف إخراج الأسر من دائرة الفقر. كما أشارت إلى أنه سيتم اختيار العناصر المتميزة من الرائدات لتسويق ملفات الإقراض الخاصة بصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وبنك ناصر الاجتماعي.

وشهد الاجتماع حوارًا مفتوحًا بين الوزيرة والرائدات الاجتماعيات، أعربت خلاله المشاركات عن سعادتهن باللقاء، ورغبتهن في ترك أثر إيجابي في المجتمع من خلال دعم الوزارة. كما وجهن الشكر للدكتورة مايا مرسي على دعمها المتواصل وإتاحة الفرصة أمامهن للعمل مع جهات وطنية لزيادة دخلهن، مؤكدات حرصهن على استمرار أداء دورهن التطوعي بكفاءة وإخلاص.

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