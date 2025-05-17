مصرع 3 عناصر إجرامية عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط وقنا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 مايو 2025 03:32 مساءً - فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة" بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها ، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بنطاق عدة محافظات.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (3 عناصر جنائية شديدة الخطورة بأسيوط وقنا - محكوم عليهم بالسجن المؤبد فى جنايات "إتجار بالمخدرات – قتل – سلاح نارى" - مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى جنايات "إتجار بالمخدرات - سلاح نارى - شروع فى قتل") وضبط باقى عناصر تلك البؤر.. وبحوزتهم (أكثر من 179 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، هيدرو ، أيس ، أفيون" - 11 قطعة سلاح نارى "9 بنادق آلية ، رشاش جرينوف ، طبنجة").. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (24) مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.