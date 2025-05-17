نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتابع أعمال إصلاح وصيانة الأسوار الحديدية بكوبري أرض اللواء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على الجهود المبذولة من قبل مديرية الطرق بالمحافظة في تنفيذ أعمال إصلاح وتركيب بعض الأسوار الحديدية لكوبري أرض اللواء المتهالكة أو المفقودة.

وأكد النجار أن المحافظة حريصة على رفع كفاءة الطرق والكباري والتأكد من سلامتها حفاظًا علي سلامة المواطنين مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير الهندسية خلال تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير لضمان جودة الأعمال واستدامتها.

وأضاف النجار: "نسعى لتكثيف حملات الصيانة للكباري لتقليل المخاطر وتحقيق الانسيابية والسيولة المرورية المطلوبة، بما ينعكس إيجابيًا على توفير تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين اليومية."

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