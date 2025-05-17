الرئيس السيسي: مصر مستمرة فى جهودها الحثيثة لدعم الأشقاء فى ليبيا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 مايو 2025 02:27 مساءً - قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمته بالقمة العربية الرابعة والثلاثين المقامة في العاصمة العراقية بغداد، إن القضية الفلسطينية تتعرض اليوم لمخاطر وجودية .

وأضاف، أن جرائم الإبادة في غزة والاستيطان في الضفة مشروع استعماري، وندعو للإفراج عن جميع الرهائن والأسرى والوقف الدائم للنار في غزة.