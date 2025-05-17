وزير الشباب والرياضة يشهد حفل ختام البرنامج التدريبي "بناء قدرات الشباب في مواجهة الأزمات" بالمحكمة العربية للتحكيم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 مايو 2025 02:27 مساءً -

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس الأمناء، والمستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية الأسبق ورئيس مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم، حفل ختام فعاليات البرنامج التدريبي "بناء قدرات الشباب في مواجهة الأزمات" بمشاركة شباب اتحاد تنظيم الكيانات الشبابية، والذي نظمته المحكمة العربية للتحكيم خلال الفترة (١٣- ١٥) مايو الجاري، وذلك بمقر المحكمة بالقاهرة.

وخلال كلمته، قال وزير الشباب والرياضة"نحن نعمل وفق رؤية الدولة المصرية 2030، والتي تضع تمكين الشباب على رأس أولوياتها، ونؤمن بأن إعداد كوادر شبابية قادرة على إدارة الأزمات هو استثمار في حاضر الوطن ومستقبله".

وأكد وزير الشباب أهمية تمكين الشباب وبناء قدراتهم في التعامل مع الأزمات والتحديات المعاصرة، مشيراً إلى أن البرنامج يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز وعي الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإدارة الأزمات بشكل علمي وفعّال.

أشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن مثل هذه البرامج التدريبية تسهم في صقل مهارات الشباب وتمنحهم أدوات حقيقية للتعامل مع التحديات المجتمعية والاقتصادية، ونشجع على تعميمها في مختلف المحافظات، لافتاً إلى حرص الوزارة على أن تكون البرامج الشبابية متكاملة، تشمل الجوانب التوعوية والمعرفية والقيادية، لتخريج جيل واعٍ قادر على التفكير النقدي واتخاذ القرار.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بالتعاون المثمر مع المحكمة العربية للتحكيم في تنفيذ هذا البرنامج، والذي يُعد نموذجًا ناجحًا للشراكة من أجل تنمية الإنسان المصري، معرباً عن ثقته في أن المشاركين في هذا البرنامج سيكونون سفراء للوعي ومواجهين حقيقيين لأي أزمة أو تحدٍّ يواجه مجتمعهم.

ومن جانبه، أكد المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، على ثقة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الشباب المصري، وحرص القيادة السياسية الدائم على دعمهم وتمكينهم في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن برنامج "بناء قدرات الشباب في مواجهة الأزمات" يأتي في إطار ترجمة هذه الرؤية إلى خطوات عملية تسهم في إعداد جيل من الكوادر الواعية والمتمكنة من أدوات القيادة.

وأضاف المستشار عبد الوهاب عبدالرازق أن هذا البرنامج يعكس إيمان الدولة بأهمية تعزيز وعي الشباب بمخاطر التحديات والأزمات، وقدرتهم على أن يكونوا جزءً من الحل، مشيداً بتفاعل المشاركين والتزامهم، وداعيًا إلى تكرار مثل هذه المبادرات على نطاق أوسع لضمان استفادة أكبر عدد من الشباب في مختلف المحافظات.

من جانبه،أكد المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية الأسبق ورئيس مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم، على أهمية تأهيل جيل من الشباب الواعي والقادر على التعامل مع التحديات المعقدة التي تواجه المجتمعات العربية، مشيرًا إلى أن مثل هذه التدريبات تساهم في ترسيخ ثقافة التعامل المؤسسي مع الأزمات.

وأعرب رئيس المحكمة العربية للتحكيم، عن تقديره لدعم وزارة الشباب والرياضة لبرامج بناء القدرات، مؤكداً استمرار المحكمة في تنفيذ برامج تدريبية تستهدف تأهيل الكوادر الشبابية في مختلف المجالات القانونية والإدارية.

وفي ختام الحفل، قام وزير الشباب والرياضة بتسليم شهادات التقدير للمشاركين في البرنامج، معرباً عن ثقته في قدرة الشباب المصري على الإسهام الفعّال في بناء الوطن ومواجهة مختلف التحديات.