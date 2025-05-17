الرئيس السيسى: مصر تواصل بالتنسيق مع قطر وأمريكا بذل الجهود لوقف إطلاق النار

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 مايو 2025 02:27 مساءً - قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أثمن جهود الرئيس دونالد ترامب الذى نجح فى يناير 2025 فى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى القطاع، إلا أن هذا الاتفاق لم يصمد أمام العدوان الإسرائيلى المتجدد، فى محاولة لإجهاض أى مساع نحو الاستقرار".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته فى القمة العربية الـ 34 بالعاصمة العراقية بغداد: "تواصل مصر بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة، شريكيها فى الوساطة، بذل الجهود المكثفة لوقف إطلاق النار، مما أسفر مؤخرا عن إطلاق سراح الرهينة الأمريكى الإسرائيلى عيدان ألكسندر.. وفى إطار مساعيها، بادرت مصر، بالدعوة لعقد قمة القاهرة العربية غير العادية فى 4 مارس 2025 التى أكدت الموقف العربى الثابت، برفض تهجير الشعب الفلسطينى، وتبنت خطة إعادة إعمار قطاع غزة، دون تهجير أهله وهى الخطة التى لقيت تأييدا واسعا عربيا وإسلاميا ودوليا.. وفى هذا الصدد، أذكركم بأننا نعتزم تنظيم مؤتمر دولى للتعافى المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، فور توقف العدوان".