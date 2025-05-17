نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يطلع على منظومة تشغيل الأتوبيس الترددي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لشرح من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، حول منظومة العمل الخاصة بالأتوبيس، وكيفية الربط بين محطات المشروع والمواقف الموجودة أسفل الطريق الدائري، والتي تخدم القادمين من وإلى الطريق الدائري، وكذلك كيفية وصول الراكب للمحطات من تلك المواقف؛ سواء عبر كباري المشاة، أو الأنفاق وحتى استقلال الأتوبيس الترددي وأماكن الانتظار داخل المحطات، وكذلك طرق الحصول على التذاكر والمرور من البوابات الإلكترونية للأتوبيس.

وأشار الفريق كامل الوزير إلى أنه تم تنظيم حركة المشاة من محطة عدلي منصور بمشروع BRT إلى محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة؛ لتسهيل وصول الراكب إلى القطار الكهربائي الخفيف LRT والخط الثالث للمترو، وخط سكة حديد عدلي منصور السويس، وموقف أتوبيسات السوبر جيت.

وأضاف نائب رئيس الوزراء أنه تم خلال الفترة الماضية الاطمئنان على نتائج منظومة تدريب جميع سائقي الأتوبيسات المخصصة للمرحلة الأولى على المسار المخصص له، وأماكن التوقف بالمحطات، وزمن التقاطر المخطط بين كل أتوبيس وآخر؛ حيث سيبلغ زمن التقاطر 3 دقائق بما يعادل 20 أتوبيسا في الساعة وستصل مدة التقاطر إلى دقيقة ونصف دقيقة في أوقات الذروة؛ وذلك من أجل تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، مع التأكيد على أنه خلال المرحلتين الأولى والثانية من المشروع سيتم تسيير 100 أتوبيس كهربائي مكيف الهواء، تصل سعة كل أتوبيس إلى 66 راكبا بما يعادل ( 5 ميكروباصات )، وذلك لنقل 3200 راكب بالساعة في الاتجاهين؛ لافتا إلى أنه تم إنتاج هذه الأتوبيسات محليا في مصر وذلك في أطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على توطين مختلف الصناعات، ومنها صناعة الأتوبيسات وعدم استيراد أي اتوبيسات من الخارج، وذلك في إطار الخطة الشاملة للنهوض بقطاع الصناعة بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.