نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي في قمة بغداد: مصر تؤكد على موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية وأزمات المنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الرابعة والثلاثين، المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد، حيث تناول الاجتماع الأوضاع الإقليمية الحالية التي تشهد تحديات جسيمة، أبرزها الحرب في غزة، بالإضافة إلى الأزمات في سوريا والسودان وليبيا والصومال.

كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز العمل العربي المشترك بما يتفق مع تطلعات الشعوب العربية.

كلمة الرئيس السيسي في قمة بغداد

وخلال كلمته في القمة، ألقى الرئيس السيسي الضوء على التحديات التي تواجه المنطقة العربية، مشيرًا إلى أن الظروف التاريخية الحالية تتطلب وقفة موحدة من جميع القادة والشعوب العربية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

كما تناول الرئيس السيسي الأوضاع المأساوية التي يمر بها الشعب الفلسطيني، حيث تعرض قطاع غزة لعملية تدمير واسعة أدت إلى نزوح ملايين الفلسطينيين وتهجيرهم قسريًا نتيجة العدوان الإسرائيلي.

جهود مصر في وقف إطلاق النار ووقف المعاناة الفلسطينية

أكد الرئيس السيسي أن مصر منذ أكتوبر 2023 بذلت جهودًا سياسية مكثفة لوقف نزيف الدم الفلسطيني، من خلال الوساطة لإرساء وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية.

وأثنى الرئيس السيسي على جهود الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في يناير 2025، رغم أن هذا الاتفاق لم يصمد أمام التصعيد الإسرائيلي المتجدد.

وأضاف أن مصر، بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة، تواصل جهودها لوقف إطلاق النار، حيث أسفرت هذه الجهود مؤخرًا عن إطلاق سراح الرهينة الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر.

كما أعلن الرئيس السيسي عن نية مصر تنظيم مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، فور توقف العدوان الإسرائيلي.

موقف مصر والعرب من القضية الفلسطينية

أكد الرئيس السيسي أن الموقف العربي الثابت هو رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، حيث أشارت قمة القاهرة العربية غير العادية في مارس 2025 إلى رفض هذه السياسات، وأكدت على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد السيسي على أن السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بحل القضية الفلسطينية، وفقًا للقرارات الدولية.

وأكد الرئيس السيسي أن "حتى لو نجحت إسرائيل في إبرام اتفاقيات تطبيع مع جميع الدول العربية، فإن السلام العادل لن يكون ممكنًا إلا عندما يُنصف الشعب الفلسطيني".

مصر تدعو إلى تسوية الأزمات الإقليمية

وفيما يتعلق بالأزمات الأخرى في المنطقة، تحدث الرئيس السيسي عن الوضع في السودان وسوريا ولبنان وليبيا واليمن والصومال، داعيًا إلى العمل العربي المشترك لحل هذه الأزمات.

وأشار إلى ضرورة دعم وحدة السودان، والتحرك لتسوية الصراع في سوريا، واستعادة الاستقرار في ليبيا واليمن، ودعم الحكومة الصومالية لضمان الأمن والاستقرار في الصومال.

ختام كلمة الرئيس السيسي

في ختام كلمته، دعا الرئيس السيسي القادة العرب إلى التكاتف والعمل المشترك لتحقيق الاستقرار في المنطقة العربية، مؤكدًا أن الأمانة التي نحملها تستدعي منا توحيد الجهود في معالجة القضايا المصيرية، وخاصة القضية الفلسطينية، التي تظل في قلب الاهتمامات العربية.

وختم الرئيس السيسي بالقول: "فلنعمل معًا على ترسيخ التعاون بيننا، ولنجعل من وحدتنا قوة، ومن تكاملنا نماء، فشعوبنا العربية تستحق غدًا يليق بعظمة ماضيها وحضارتها".