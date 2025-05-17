نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي: مصر تواصل التنسيق مع قطر وأمريكا لوقف إطلاق النار في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال القمة العربية الـ34 المنعقدة في بغداد يوم السبت 17 مايو 2025، أن مصر تواصل جهودها الحثيثة بالتنسيق مع كل من قطر والولايات المتحدة الأمريكية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح السيسي أن هذه الجهود جاءت بعد اتفاق تم التوصل إليه في يناير 2025 برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والذي أدى إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، لكنه لم يصمد أمام العدوان الإسرائيلي المتجدد.

إطلاق سراح الرهينة الأمريكي الإسرائيلى عيدان ألكسندر

في سياق متصل، أشار الرئيس السيسي إلى أن التنسيق المستمر بين مصر وقطر والولايات المتحدة قد أسفر عن إطلاق سراح الرهينة الأمريكي الإسرائيلى عيدان ألكسندر.

ويعتبر هذا التطور خطوة إيجابية ضمن الجهود المبذولة لإحلال السلام وإنهاء العنف في المنطقة.

مصر تدعو لعقد قمة دولية لإعادة إعمار غزة

كما تحدث الرئيس السيسي عن مبادرات مصرية هامة في مسعى للحد من التصعيد المستمر في غزة، حيث أشار إلى دعوة مصر لعقد قمة القاهرة العربية غير العادية في 4 مارس 2025.

وأكدت القمة على موقف العرب الثابت برفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، إضافة إلى تبني خطة شاملة لإعادة إعمار القطاع.

وقال الرئيس السيسي إن مصر تعتزم تنظيم مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك فور توقف العدوان الإسرائيلي.

الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية

وتابع الرئيس السيسي في كلمته أنه من خلال قمة القاهرة، أرسل القادة العرب رسالة حاسمة إلى العالم تؤكد أن السبيل الوحيد للخروج من دوامة العنف المستمر في المنطقة هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أن هذا الحل يعد مفتاحًا لتحقيق الاستقرار في المنطقة بشكل عام.