محمود عباس: القضية الفلسطينية تتعرض لمخاطر وجودية ويجب عقد مؤتمر دولى بالقاهرة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمته بالقمة العربية الرابعة والثلاثين التي تُعقد في العاصمة العراقية بغداد، أن القضية الفلسطينية تتعرض اليوم لمخاطر وجودية غير مسبوقة، في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، والاستيطان الذي يستمر في الضفة الغربية، والذي وصفه بأنه جزء من مشروع استعماري تهدف إسرائيل من خلاله إلى طمس الهوية الفلسطينية.

الإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة

وأوضح الرئيس عباس أن السلطة الفلسطينية هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، داعيًا إلى الإفراج عن جميع الرهائن والأسرى الفلسطينيين، ووقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

كما شدد على أهمية تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها الأمنية في كافة الأراضي الفلسطينية، مطالبًا حركة حماس بالتخلي عن السيطرة على غزة وتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية.

تمكين دولة فلسطين وتسليم الأسلحة

وأشار الرئيس عباس إلى أنه يجب تمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة تسليم جميع الفصائل الفلسطينية أسلحتها للسلطة.

كما دعا إلى عقد مؤتمر دولي في العاصمة المصرية القاهرة، بهدف تمويل خطة إعادة إعمار قطاع غزة، مثمنًا جهود مصر المستمرة في هذا الصدد.

خطة عربية موحدة لوقف الحرب

وفي إطار سعيه لتحقيق السلام والاستقرار، دعا الرئيس الفلسطيني إلى تبني خطة عربية موحدة لوقف الحرب المستمرة على قطاع غزة، مؤكدًا استعداد فلسطين لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فور توفر الظروف الملائمة في الأراضي الفلسطينية.

الرؤية السياسية الفلسطينية في القمة العربية

وفي ختام كلمته، عرض الرئيس الفلسطيني رؤية بلاده السياسية تجاه القضية الفلسطينية أمام القمة العربية، مؤكدًا أن فلسطين ماضية في عملية إصلاح مؤسسات الدولة، وأنها ستواصل مساعيها لتوحيد الصف الفلسطيني، ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

القمة العربية الـ34 في بغداد: الظروف الاستثنائية

هذا وقد انطلقت فعاليات القمة العربية الـ34 يوم السبت 17 مايو 2025 في بغداد، تحت شعار "بغداد السلام تحتضن قضايا العرب".

وتعقد هذه القمة في ظل ظروف استثنائية تمر بها المنطقة، حيث تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ أكثر من 19 شهرًا، مما أسفر عن كارثة إنسانية غير مسبوقة.

مما يضع القضية الفلسطينية على رأس جدول أعمال القادة والممثلين العرب المشاركين في القمة.