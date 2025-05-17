نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي: ضرورة استثمار رفع العقوبات الأمريكية لصالح الشعب السوري ودعم استقرار الدول العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية استثمار رفع العقوبات الأمريكية لصالح الشعب السوري، مشددًا على ضرورة ضمان أن تكون المرحلة الانتقالية في سوريا شاملة، بلا إقصاء أو تهميش، مع الحفاظ على الدولة السورية ووحدتها، ومكافحة الإرهاب وتجنب عودته أو تصديره.

كما أكد الرئيس السيسي على أهمية انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الجولان وجميع الأراضي السورية المحتلة.

جاء ذلك خلال كلمته في القمة العربية الـ34 التي انعقدت في العراق، حيث أضاف الرئيس السيسي أن الاستقرار في لبنان يتطلب الالتزام بتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، وكذلك قرار مجلس الأمن رقم "1701"، الذي ينص على انسحاب إسرائيل من الجنوب اللبناني، واحترام سيادة لبنان على أراضيه. كما أشار إلى ضرورة تمكين الجيش اللبناني من أداء مسؤولياته الأمنية لضمان استقرار البلاد.

وفيما يتعلق بليبيا، أكد الرئيس السيسي أن مصر تواصل جهودها الحثيثة للتوصل إلى مصالحة سياسية شاملة، وفقًا للمرجعيات المتفق عليها.

وأوضح أن المسار السياسي الليبي يجب أن يؤدي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، تمكّن الشعب الليبي من اختيار قيادته وتضمن أن تظل ليبيا ملكًا لأهلها مع خروج كافة القوات والميليشيات الأجنبية.

كما تطرق الرئيس السيسي إلى الوضع في اليمن، مؤكدًا أن الصراع هناك قد طال أمده، وأن الوقت قد حان لاستعادة اليمن توازنه واستقراره من خلال تسوية شاملة تنهي الأزمة الإنسانية التي عانى منها الشعب اليمني لسنوات طويلة.

وأشار إلى أهمية الحفاظ على وحدة اليمن ومؤسساته الشرعية، مع ضرورة عودة الملاحة إلى طبيعتها في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، لتهيئة الأجواء لاستقرار المنطقة.

وفيما يخص الصومال، أشار الرئيس السيسي إلى دعم مصر المتواصل للصومال الشقيق، مؤكدًا رفضها القاطع لأي محاولات للنيل من سيادته. كما دعا الرئيس السيسي كافة الشركاء الإقليميين والدوليين إلى دعم الحكومة الصومالية من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في الصومال.