نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي: القضية الفلسطينية تمر بمرحلة خطيرة والأزمة تتطلب تدخلًا دوليًا عاجلًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة من أشد مراحلها خطورة، وأكثرها دقة، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض لجرائم ممنهجة وممارسات وحشية على مدار أكثر من عام ونصف، تهدف إلى طمسه وإبادته وإنهاء وجوده في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال كلمته في القمة العربية الـ34 التي انعقدت في العراق، حيث أضاف الرئيس السيسي أن قطاع غزة يتعرض لعملية تدمير واسعة النطاق، هدفها جعله غير قابل للحياة، في محاولة لدفع أهالي القطاع إلى التهجير القسري تحت وطأة الحرب.

وأوضح أن آلة الحرب الإسرائيلية لم تترك حجرًا على حجر، ولم ترحم طفلًا أو شيخًا، حيث استخدمت التجويع والحرمان من الخدمات الصحية كسلاح، فضلًا عن تدمير المنشآت والمرافق.

وأدى هذا العدوان إلى نزوح قرابة مليوني فلسطيني داخل القطاع، في تحدٍ صارخ لجميع القوانين والأعراف الدولية.

وفي سياق متصل، تابع الرئيس السيسي أن آلة الاحتلال الإسرائيلي تستمر في ممارسة نفس السياسات القمعية في الضفة الغربية، من قتل وتدمير، رغم الصمود البطولي للشعب الفلسطيني، الذي لا يزال متمسكًا بحقه المشروع في أرضه ووطنه.

وأشار الرئيس السيسي إلى أنه ومنذ أكتوبر 2023، كثفت مصر جهودها السياسية لوقف نزيف الدم الفلسطيني، وبذلت مساعي مضنية للوصول إلى وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.

كما طالب الرئيس المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، باتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية ووقف التصعيد المستمر.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية استمرار العمل من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وضمان وصول الدعم الإنساني اللازم إلى القطاع، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية للعالم العربي.