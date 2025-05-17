نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي: علينا الوقوف صفًا واحدًا لمواجهة التحديات المصيرية للأمة العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأمة العربية تواجه تحديات مصيرية تتطلب من الجميع أن يقفوا صفًا واحدًا لمواجهتها بحزم وإرادة قوية.

وأشار في كلمته خلال القمة العربية الـ34 في بغداد إلى أن السودان يمر بمنعطف خطير يهدد وحدته واستقراره.

دعم السودان وضرورة وقف إطلاق النار

وتابع الرئيس السيسي: "يجب العمل العاجل لضمان وقف إطلاق النار في السودان وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني.

كما شدد على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السودانية ومؤسساتها الوطنية، رافضًا أي محاولات لتشكيل حكومات موازية للسلطة الشرعية في البلاد.

القمة العربية الـ34

وانطلقت القمة العربية الـ34 في بغداد تحت شعار "بغداد السلام تحتضن قضايا العرب".

وتأتي القمة في وقت حساس تمر فيه المنطقة بتحديات متعددة، بما في ذلك الأزمات المستمرة في السودان وقطاع غزة، وتضع القمة مناقشة الأوضاع الإنسانية في المنطقة على رأس أجندتها.