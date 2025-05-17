نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي: مصر تنظم مؤتمر دولي للتعافي وإعادة إعمار غزة بعد وقف إطلاق النار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تعتزم تنظيم مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف المعنية.

التنسيق مع قطر والولايات المتحدة

وفي كلمته التي ألقاها خلال القمة العربية الـ34 في بغداد، أكد الرئيس السيسي أن مصر تواصل التنسيق مع كل من قطر والولايات المتحدة بهدف الوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وأشار إلى أن جهود مصر تأتي في إطار دعم السلام والاستقرار في المنطقة وتقديم العون للقطاع الذي يعاني من دمار واسع.

القمة العربية الـ34

وانطلقت القمة العربية الـ34 اليوم في بغداد تحت شعار "بغداد السلام تحتضن قضايا العرب"، بحضور عدد من القادة العرب.

وتنعقد القمة في ظروف استثنائية، حيث تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة للشهر التاسع عشر على التوالي، مما أسفر عن كارثة إنسانية غير مسبوقة. وتحظى القضية الفلسطينية بأولوية قصوى على جدول أعمال القمة.