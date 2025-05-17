عاجل- الرئيس السيسي: الحرب على غزة تتحدى القوانين الدولية والشعب الفلسطيني متمسك بأرضه

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أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحرب على قطاع غزة تتحدى القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، مؤكدًا على أن الشعب الفلسطيني يبقى متمسكًا بأرضه ويرفض محاولات التهجير.

تمسك الفلسطينيين بأرضهم

وفي كلمته خلال القمة العربية الـ34 في بغداد، أضاف الرئيس السيسي: "الشعب الفلسطيني يقاوم ويمسك بأرضه، ويرفض محاولات تهجيره من أرضه التي هي جزء من هويته الوطنية".

وأكد أن ما يحدث في غزة يعتبر تحديًا صارخًا لحقوق الإنسان وقوانين الحرب الدولية.

القمة العربية الـ34

وانطلقت القمة العربية الـ34 في بغداد تحت شعار "بغداد السلام تحتضن قضايا العرب".

وتنعقد هذه القمة في ظروف استثنائية تشهدها المنطقة، وسط العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة للشهر التاسع عشر على التوالي، مما أسفر عن كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وتتصدر القضية الفلسطينية أجندة القمة، حيث يواصل القادة العرب العمل على إيجاد حلول لتلك الأزمة المستمرة.