الرئيس السيسى: السودان الشقيق يمر بمنعطف خطير يهدد وحدته واستقراره

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 مايو 2025 01:30 مساءً - قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أمتنا العربية تواجه تحديات مصيرية، تستوجب علينا أن نقف صفا واحدا لمواجهتها، بحزم وإرادة لا تلين"، متابعا:"فيمر السودان الشقيق بمنعطف خطير، يهدد وحدته واستقراره مما يستوجب العمل العاجل، لضمان وقف إطلاق النار".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته فى القمة العربية: "يجب تأمين وصول المساعدات الإنسانية والحفاظ على وحدة الأراضى السودانية ومؤسساتها الوطنية ورفض أى مساع تهدف إلى تشكيل حكومات موازية للسلطة الشرعية".