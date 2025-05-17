أخبار مصرية

الرئيس السيسى: السودان الشقيق يمر بمنعطف خطير يهدد وحدته واستقراره

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الرئيس السيسى: السودان الشقيق يمر بمنعطف خطير يهدد وحدته واستقراره

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 مايو 2025 01:30 مساءً - قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أمتنا العربية تواجه تحديات مصيرية، تستوجب علينا أن نقف صفا واحدا لمواجهتها، بحزم وإرادة لا تلين"، متابعا:"فيمر السودان الشقيق بمنعطف خطير، يهدد وحدته واستقراره مما يستوجب العمل العاجل، لضمان وقف إطلاق النار". 

 

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته فى القمة العربية: "يجب تأمين وصول المساعدات الإنسانية والحفاظ على وحدة الأراضى السودانية ومؤسساتها الوطنية ورفض أى مساع تهدف إلى تشكيل حكومات موازية للسلطة الشرعية".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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