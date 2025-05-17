الرئيس السيسي: نعتزم تنظيم مؤتمر دولى للتعافى المبكر وإعادة إعمار غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 مايو 2025 01:30 مساءً - قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تعتزم تنظيم مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة عقب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في القمة العربية الـ 34 بالعراق: "نواصل التنسيق مع قطر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة".