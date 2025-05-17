الرئيس السيسي: الحرب على قطاع غزة تتحدي كل القوانين والأعراف الدولية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 مايو 2025 01:30 مساءً - قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الحرب على قطاع غزة تتحدي كل القوانين والأعراف الدولية.

واضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته فى القمة العربية الـ 34 فى بغداد بالعراق: "الشعب الفلسطيني متسمك بأرضه ويرفض التهجير".

وانطلقت اليوم السبت 17 مايو القمة العربية الـ34 في بغداد، العاصمة العراقية التي تستضيف هذا الحدث للمرة الرابعة في تاريخها، تحت شعار "بغداد السلام تحتضن قضايا العرب".