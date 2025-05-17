الرئيس السيسي بقمة بغداد: المنطقة تواجه تحديات معقدة وظروف غير مسبوقة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 مايو 2025 01:30 مساءً - قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي: "اتوجه بخالص الشكر والتقدير إلي أخي فخامة الرئيس العراقي والشعب العراقي الشقيق على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، متابعا: "أتوجه بالشكر إلى أخي ملك مملكة البحرين رئيس الدورة السابقة تقديرا للجهود المخلصة لدعم العمل العربي المشترك".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في القمة العربية الـ 34 في العاصمة العراقية بغداد: "قمتنا تنعقد في ظرف تاريخي حيث تواجه المنطقة تحديات معقدة وظروف غير مسبوقة تتطلب من الجميع وقفة موحدة".