وزير خارجية البحرين: ندعم مسار حل الدولتين والخطة العربية لإعادة إعمار غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 مايو 2025 01:30 مساءً - قال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، إن بلاده تدعم مسار حل الدولتين والخطة العربية لإعادة إعمار غزة، متابعا: "سعينا خلال ترؤسنا للقمة السابقة إلى دفع مسار العمل العربي المشترك".
وأضاف خلال كلمته فى القمة العربية الـ 34 فى العاصمة العراقية بغداد، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي: "قمتنا تنعقد في ظل تحديات كبيرة تؤثر على العديد من الدول العربية".
وتابع وزير الخارجية البحريني: "نهنئ سوريا بقرار رفع العقوبات الأميركية ونشيد بالجهود السعودية".
وانطلقت السبت 17 مايو القمة العربية الـ34 في بغداد، العاصمة العراقية التي تستضيف هذا الحدث للمرة الرابعة في تاريخها، تحت شعار "بغداد السلام تحتضن قضايا العرب".
وتأتي هذه القمة في ظرف استثنائي تمر به المنطقة، وسط استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة للشهر التاسع عشر على التوالي، والتي أسفرت عن كارثة إنسانية غير مسبوقة؛ مما يضع القضية الفلسطينية على رأس جدول أعمال قادة وممثلي الدول العربية المشاركة في القمة.