وزير خارجية البحرين: ندعم مسار حل الدولتين والخطة العربية لإعادة إعمار غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 مايو 2025 01:30 مساءً - قال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، إن بلاده تدعم مسار حل الدولتين والخطة العربية لإعادة إعمار غزة، متابعا: "سعينا خلال ترؤسنا للقمة السابقة إلى دفع مسار العمل العربي المشترك".

وأضاف خلال كلمته فى القمة العربية الـ 34 فى العاصمة العراقية بغداد، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي: "قمتنا تنعقد في ظل تحديات كبيرة تؤثر على العديد من الدول العربية".