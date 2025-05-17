نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يتابع جاهزية المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال جولته التفقدية اليوم لمتابعة جاهزية المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT، استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى شرح من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، حول منظومة العمل الخاصة بالأتوبيس الترددي.

تفاصيل منظومة العمل

شملت المنظومة التي تم شرحها للمشروع ربط المحطات الموجودة على الطريق الدائري مع المواقف أسفل الطريق، لتسهيل وصول الركاب إليها.

كما تم توفير طرق متعددة للوصول إلى المحطات، سواء عبر كباري المشاة أو الأنفاق، وصولًا إلى المحطات الرئيسة ثم استقلال الأتوبيس الترددي.

تم التأكيد على توفير أماكن انتظار داخل المحطات، مع شرح كيفية الحصول على التذاكر والمرور عبر البوابات الإلكترونية.

ربط المحطات والنقل متعدد الوسائط

وأشار الفريق كامل الوزير إلى التنظيم المحكم لحركة المشاة بين محطة عدلي منصور ومشروع BRT، حيث تم توفير طرق سهلة للوصول إلى القطار الكهربائي الخفيف LRT، الخط الثالث للمترو، خط سكة حديد عدلي منصور السويس، وموقف أتوبيسات السوبر جيت.

يعزز هذا الربط من التنقل بين وسائل النقل المختلفة، ويزيد من سهولة حركة المواطنين.

تدريب السائقين وجاهزية الأتوبيسات

أكد الفريق كامل الوزير أن منظومة تدريب سائقي الأتوبيسات قد تمت بنجاح، حيث تم التأكد من جاهزية السائقين على المسار المخصص، أماكن التوقف بالمحطات، وزمن التقاطر المخطط بين الأتوبيسات.

وقد تم تحديد زمن التقاطر بـ 3 دقائق، على أن يصل إلى دقيقة ونصف في أوقات الذروة، مما يضمن توفير خدمة عالية الجودة للمواطنين.

الأتوبيسات الكهربائية وتوطين الصناعات

كما أوضح الوزير أنه سيتم تسيير 100 أتوبيس كهربائي مكيف الهواء في المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، بسعة 66 راكبًا لكل أتوبيس، أي ما يعادل 5 ميكروباصات.

الأتوبيسات تم إنتاجها محليًا في مصر ضمن استراتيجية توطين الصناعات، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.