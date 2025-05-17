نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الوزراء يتفقد كوبري السيدة عائشة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كوبري السيدة عائشة في القاهرة، الذي من المقرر أن يبدأ تفكيكه وإزالته ضمن خطة تطوير البنية التحتية في العاصمة.

تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز مشروعات التطوير الكبرى التي تهدف إلى تحسين خدمات النقل والمرور.

إزالة كوبري السيدة عائشة

تم اتخاذ قرار إزالة كوبري السيدة عائشة ضمن استراتيجية لتوسيع وتحسين شبكة الطرق في القاهرة، حيث يعتبر المشروع جزءًا من مجموعة من المشاريع التي تهدف إلى تحسين السيولة المرورية وتقليل الازدحام في منطقة السيدة عائشة.

جولة رئيس الوزراء في حديقة تلال الفسطاط

بعد تفقد التشغيل التجريبي للأتوبيس الترددي على الطريق الدائري، توجه رئيس مجلس الوزراء إلى حديقة تلال الفسطاط، حيث اطلع على سير الأعمال في المشروع الذي يهدف إلى تطوير المنطقة وتحويلها إلى وجهة سياحية وترفيهية متميزة.