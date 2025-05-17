نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- وزير النقل يناشد المواطنين بالالتزام بالحارة المخصصة للأتوبيس الترددي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ناشد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، المواطنين بعدم السير في الحارة المخصصة لـ الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري، وذلك عقب التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من المشروع.

أهمية الالتزام بالحارة المخصصة للأتوبيس

وفي تصريحات له عقب تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي، شدد الوزير على ضرورة أن يتجنب السائقون عبور الحارة المخصصة للأتوبيسات الترددية.

كما دعاهم إلى تجنب عبور الطريق الدائري، والالتزام بالنفق والكوبري الذي تم تخصيصه خصيصًا لراكبي الأتوبيس الترددي.

المرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي BRT

يتم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT، التي تمتد من محطة تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي حتى محطة أكاديمية الشرطة.

يهدف هذا المشروع إلى تحسين خدمات النقل العام في القاهرة الكبرى، ويعد خطوة هامة في تحسين النقل الجماعي وتقليل الازدحام المروري على الطرق.