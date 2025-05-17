نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي يتفقد موقف السلام النموذجي الجديد ويؤكد ضرورة الحفاظ على صورته الحضارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال جولته التفقدية لمتابعة التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري، قطع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خط سير الجولة متوجهًا إلى موقف السلام النموذجي الجديد لمتابعة تشغيله ميدانيًا والاطلاع على حالته التشغيلية على أرض الواقع.

محافظ القاهرة: الموقف يُعد من الأكبر على مستوى العاصمة

وخلال الزيارة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل من اللواء إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، الذي أوضح أن موقف السلام الجديد تم تشغيله مؤخرًا بشكل تدريجي، ويُعد من أكبر مواقف العاصمة بعد تطويره، إذ تم إنشاؤه بنظام متعدد الطوابق، ويقع في مدخل مدينة السلام بجوار الطريق الدائري.

وأوضح المحافظ أن الموقف أقامته الشركة الوطنية للطرق، ويتكون من 3 طوابق بسعة إجمالية تبلغ 2500 سيارة، ويضم 39 خط أقاليم بين المحافظات، و18 خطًا داخليًا داخل محافظة القاهرة، إلى جانب 254 محلًا تجاريًا.

كما أشار إلى أن محافظة القاهرة قامت بإخلاء ميدان السادات بالكامل من الباعة الجائلين، ورفعت كفاءته من خلال أعمال الرصف والدهانات والإنارة وإنشاء مشاتل وزراعات تجميلية لإعادة الوجه الحضاري لمنطقة السلام أول.

تسكين الباعة الجائلين بالموقف للحفاظ على مصادر رزقهم

وأكد نائب المحافظ أنه تم تسكين جميع الباعة الجائلين الذين تم نقلهم من الميدان داخل الموقف الجديد بالتنسيق مع الشركة الوطنية، بما يضمن لهم مصدر رزق دائم في إطار قانوني ومنظم، ويُسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

مدبولي يشدد على استدامة التشغيل ومنع العشوائية

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية المحافظة على الموقف وصيانته بشكل مستمر، مشيرًا إلى ضرورة المتابعة الدورية بالتنسيق بين مختلف الجهات المختصة لضمان استمرارية تشغيل الموقف بصورته الحضارية، ومنع أي عودة للمظاهر العشوائية التي كانت تؤثر سلبًا على المنطقة سابقًا.