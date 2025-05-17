نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي يتفقد حديقة تلال الفسطاط عقب جولته لتشغيل الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجَّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى حديقة تلال الفسطاط لمتابعة سير الأعمال الجارية، وذلك في إطار جولته التفقدية التي شملت أيضًا متابعة التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري.

استكمال متابعة المشروعات الكبرى بالعاصمة

جاءت زيارة مدبولي إلى حديقة تلال الفسطاط عقب تفقده لمشروع النقل الجماعي الجديد، والذي يُعد أحد الحلول المتقدمة للتخفيف من الازدحام المروري وتقديم خدمات نقل عالية الكفاءة للمواطنين، حيث يُسهم المشروع في ربط الطريق الدائري بمحطات مترو الأنفاق، ويُعتبر نقلة نوعية في منظومة النقل الذكي بمصر.

تلال الفسطاط.. مشروع بيئي وسياحي ضخم

ويُعد مشروع حديقة تلال الفسطاط من أكبر المشروعات البيئية والترفيهية في القاهرة، ويهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من المناطق الأثرية والتاريخية، وتحويلها إلى مقاصد سياحية وثقافية كبرى.

ويُنفذ المشروع على مساحة واسعة تشمل مساحات خضراء، ومسارات مشاة، ومرافق ترفيهية وثقافية.

الحكومة تواصل متابعة تنفيذ المشروعات القومية

وتؤكد الحكومة المصرية، من خلال هذه الجولات الميدانية، حرصها على متابعة تنفيذ المشروعات القومية بدقة وعلى أرض الواقع، لضمان دخولها الخدمة في التوقيتات المحددة، وتقديم خدمات متطورة للمواطنين تواكب رؤية الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة.