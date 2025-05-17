نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي يعلن التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية للأتوبيس الترددي في يوليو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، مؤكدًا أن المشروع كان يمثل حلمًا طال انتظاره، وأصبح اليوم وسيلة نقل حضارية تخدم المواطنين وتخفف الضغط المروري.

تشغيل المرحلة الثانية في يوليو المقبل

وأوضح مدبولي، في تصريحات صحفية، أن المرحلة الثانية من التشغيل التجريبي ستنطلق في شهر يوليو المقبل، في إطار خطة الدولة لاستكمال منظومة النقل الذكي، وربط مختلف مناطق القاهرة الكبرى بشبكة حديثة من وسائل النقل الجماعي المتطورة.

وأشار إلى أن الأتوبيس الترددي يرتبط مباشرة مع مترو الأنفاق، ما يجعله وسيلة نقل عالية الكفاءة وفعّالة في تقليل الزحام، وتحسين تجربة التنقل اليومية للمواطنين، خاصة في المناطق المزدحمة على الطريق الدائري.

تفاصيل المرحلة الأولى والثانية من المشروع

وخلال جولته، استقل رئيس الوزراء أحد الأتوبيسات الترددية، واستمع إلى شرح تفصيلي حول آليات التشغيل، والخطط المستقبلية للمشروع، الذي يُعد من أبرز مشروعات النقل الجماعي الحديثة.

ويشمل المشروع، في مرحلتيه الأولى والثانية:

تشغيل 100 أتوبيس كهربائي على امتداد الطريق الدائري.

سعة كل أتوبيس 66 راكبًا، أي ما يعادل 5 سيارات ميكروباص.

نقل 3200 راكب في الساعة في الاتجاهين.

ويستهدف المشروع ربط التقاطعات والمحاور المرورية الرئيسية مثل:

تقاطع السويس

تقاطع عدلي منصور

تقاطع المرج

تقاطع مسطرد

بعد جولة الأتوبيس.. مدبولي يتفقد حديقة تلال الفسطاط

وفي أعقاب جولته لمتابعة التشغيل التجريبي، توجه رئيس مجلس الوزراء لتفقد الأعمال الجارية في حديقة تلال الفسطاط، التي تُعد من أضخم المشروعات البيئية والترفيهية في قلب القاهرة التاريخية.

ومن المقرر أن يدلي الدكتور مصطفى مدبولي بتصريحات صحفية عقب جولته التفقدية، لتسليط الضوء على جهود الحكومة في تطوير البنية التحتية والخدمات العامة، وتحسين مستوى الحياة في العاصمة.