بث مباشر.. انطلاق أعمال القمة العربية الـ 34 بمشاركة الرئيس السيسى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 مايو 2025 12:33 مساءً - نقدم بثا مباشرا لوقائع انطلاق أعمال القمة العربية الـ 34، بمشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتأتي هذه القمة في ظرف استثنائي تمر به المنطقة، وسط استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة للشهر التاسع عشر على التوالي، والتي أسفرت عن كارثة إنسانية غير مسبوقة؛ مما يضع القضية الفلسطينية على رأس جدول أعمال قادة وممثلي الدول العربية المشاركة في القمة.

بدوره ثمّن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهود العراق في استضافة القمتين العربية والتنموية، معتبراً ذلك "خطوة تعكس عودة العراق القوية إلى محيطه العربي"، وأكد دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، مشيراً إلى الأهمية البالغة التي تكتسبها القمة التنموية في هذا السياق.