رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي.. ويتابع سير الأعمال بمشروع حدائق تلال الفسطاط

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 مايو 2025 12:33 مساءً -

بدأ صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة ميدانية جديدة، حيث توجه لمتابعة التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT، الممتدة من محطة تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطة، وعقب ذلك سينتقل إلى مشروع حدائق تلال الفسطاط لمتابعة سير الأعمال به.

ويرافق رئيس مجلس الوزراء، في جولته الميدانية اليوم بمشروع الأتوبيس الترددي، الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، واللواء ماجد عبد الحميد، نائب وزير النقل للنقل البري، واللواء المهندس طارق عبد الجواد، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.

بينما يرافق الدكتور مصطفى مدبولي، في جولته بمشروع حدائق تلال الفسطاط اليوم، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، واللواء مهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية.

وصرح رئيس مجلس الوزراء بأن جولته اليوم تأتي في إطار التحرك الميداني للحكومة في مختلف مواقع العمل بجميع مناطق الجمهورية؛ لمتابعة سير العمل بالمشروعات القومية والخدمية المختلفة، التي تقوم الدولة بتنفيذها؛ من أجل تحسين نوعية وجودة الحياة للمواطنين، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن جولته اليوم تنقسم لشقين؛ الأولى بهدف متابعة مدى جاهزية المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT، الممتدة من محطة تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطة، وذلك في إطار التشغيل التجريبي لهذه المرحلة، تمهيدا لتشغيلها للمواطنين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تأتي أهمية مشروع الأتوبيس الترددي BRT باعتباره يمثل نمطا حضاريا تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها، لكونه يعد وسيلة نقل جماعي صديقة للبيئة وسيسهم في تيسير حركة تنقل المواطنين في إطار مخطط الحفاظ على الانضباط والسيولة المرورية بالطريق الدائري، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في إنشاء وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة.

وأضاف رئيس الوزراء: المحطة الثانية في جولتنا اليوم تتعلق بمشروع حدائق تلال الفسطاط، والتي تأتي في إطار المتابعة الدورية المستمرة لهذا المشروع الحيوي، لمتابعة سير الأعمال به، وذلك بالنظر لقيمته المضافة متعددة الجوانب ضمن جهود تطوير القاهرة الكبرى، لتمثل إطلالة على تاريخ مصر الخالد وتصبح مقصداً سياحياً إقليمياً يعكس عراقة الحضارة المصرية.