الرئيس السيسى يؤكد دعم مصر جهود تعزيز التكامل الاقتصادى بين الدول العربية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 مايو 2025 12:33 مساءً - ثمّن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهود العراق في استضافة القمتين العربية والتنموية، معتبراً ذلك "خطوة تعكس عودة العراق القوية إلى محيطه العربي"، وأكد دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، مشيراً إلى الأهمية البالغة التي تكتسبها القمة التنموية في هذا السياق.

ووصل الرئيس إلى العاصمة العراقية بغداد، لحضور القمة، وكان في استقباله في مطار بغداد الدولي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، الذي أكد خلال اللقاء على "الدور المحوري لمصر في ترسيخ الاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون العربي المشترك"، مشيراً إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين منذ تأسيس جامعة الدول العربية، وإلى مستوى التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بحسب بيان للخارجية العراقية.

كما شدد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على "دعم كمصر لجميع الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية"، مبيناً "الأهمية البالغة التي تكتسبها القمة التنموية في هذا السياق".