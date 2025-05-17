عاجل- مدبولي: مشروع الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري كان "حلمًا وأصبح واقعًا"

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أحمد جودة - القاهرة - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي الذكي BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، مؤكدًا أن هذا المشروع كان حلمًا في قطاع النقل الجماعي، وأصبح الآن واقعًا ملموسًا يخدم آلاف المواطنين.

الأتوبيس الترددي.. وسيلة نقل ذكية تربط مع مترو الأنفاق

وأوضح رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية، أن الأتوبيس الترددي يمثل نقلة نوعية في وسائل النقل العام داخل القاهرة الكبرى، حيث يرتبط بشكل مباشر مع خطوط مترو الأنفاق، ما يوفر وسيلة نقل عالية الكفاءة وصديقة للبيئة، تسهم في تخفيف الزحام وتقليل الاعتماد على سيارات الميكروباص التقليدية.

وخلال جولته، استقل الدكتور مدبولي أحد الأتوبيسات الترددية لمتابعة تفاصيل التشغيل التجريبي، واستمع إلى شرح شامل حول آليات العمل والمخططات التشغيلية، والتي تستهدف تقديم خدمة نقل آمنة ومنتظمة وعصرية للمواطنين.

100 أتوبيس كهربائي لخدمة الطريق الدائري

ويشمل المشروع، خلال المرحلتين الأولى والثانية، تشغيل 100 أتوبيس كهربائي على امتداد الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى. وتصل سعة كل أتوبيس إلى 66 راكبًا، أي ما يعادل خدمة 5 سيارات ميكروباص، وتبلغ القدرة الاستيعابية للمنظومة نحو 3200 راكب في الساعة بالاتجاهين.

وتتمثل أهمية المشروع في أنه يساهم في ربط التقاطعات والمحاور المرورية الرئيسية مثل:

تقاطع السويس

تقاطع عدلي منصور

تقاطع المرج

تقاطع مسطرد

وذلك بما يُعزز من كفاءة الحركة المرورية، ويُسهل الانتقال بين مناطق القاهرة الكبرى.

تلال الفسطاط على جدول جولات رئيس الوزراء

وفي أعقاب جولته لتفقد التشغيل التجريبي للأتوبيس الترددي، من المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء لتفقد أعمال التطوير الجارية في حديقة تلال الفسطاط، والتي تُعد أحد أكبر مشروعات المسطحات الخضراء والترفيهية في قلب العاصمة التاريخية.

ويُختتم برنامج الجولة بتصريحات صحفية للدكتور مصطفى مدبولي، من المنتظر أن يتناول خلالها رؤية الدولة في تطوير منظومة النقل الجماعي والمشروعات القومية الجاري تنفيذها لرفع جودة حياة المواطن المصري.