نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يُشيد بعودة العراق القوية إلى محيطه العربي ويؤكد دعم مصر للتكامل الاقتصادي العربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ثمّن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، جهود العراق في استضافة كل من القمة العربية في دورتها العادية الـ34، والقمة التنموية العربية، معتبرًا أن ذلك يمثل "خطوة تعكس عودة العراق القوية والفاعلة إلى محيطه العربي".

دعم مصري للتكامل الاقتصادي العربي

وأكد الرئيس السيسي، خلال تصريحاته عقب وصوله إلى العاصمة العراقية بغداد، على دعم مصر الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، مشيرًا إلى الأهمية البالغة التي تكتسبها القمة التنموية العربية في هذا الإطار، باعتبارها فرصة استراتيجية لتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة في العالم العربي.

استقبال رسمي في مطار بغداد

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بغداد صباح اليوم السبت، للمشاركة في أعمال القمة العربية، وكان في استقباله بمطار بغداد الدولي نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي ووزير الخارجية فؤاد حسين.

وخلال الاستقبال، أعرب الوزير العراقي عن تقدير بلاده لدور مصر المحوري في ترسيخ الاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون العربي المشترك، مشيرًا إلى عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين، والتي تعود إلى نشأة جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى التقدم المستمر في مستوى التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

السيسي يشدد على أهمية القمة التنموية

وشدد الرئيس السيسي على أهمية تفعيل مشاريع التنمية والتكامل الاقتصادي داخل الإقليم العربي، معتبرًا أن انعقاد القمة التنموية بالتزامن مع القمة العربية يحمل دلالة قوية على الاهتمام العربي المشترك بإعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأكد سيادته أن مصر ملتزمة بمواصلة دورها الريادي في دعم جهود التنمية، وأنها حريصة على التنسيق والتعاون مع الدول العربية الشقيقة لتحقيق مصالح شعوب المنطقة، وتعزيز العمل العربي المشترك على كافة المستويات.