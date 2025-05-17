نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي: قمة بغداد تؤكد عودة العراق القوية إلى الساحة العربية وتعكس روح التضامن الإقليمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح السبت إلى العاصمة العراقية بغداد للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ34 والقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة. وكان في استقباله نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.

إشادة عراقية بالدور المصري

أكد الوزير العراقي على دور مصر المحوري في تعزيز الاستقرار الإقليمي، مشيدًا بالعلاقات التاريخية التي تربط بغداد والقاهرة، والتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

السيسي: استضافة العراق للقمة رسالة قوية

أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لجهود العراق في تنظيم واستضافة القمتين، واعتبر ذلك مؤشرًا على عودة العراق بقوة إلى محيطه العربي، مؤكدًا دعم مصر الكامل للتكامل الاقتصادي بين الدول العربية.

قمة تحت شعار "حوار وتضامن وتنمية"

تنطلق اليوم في بغداد فعاليات القمتين بمشاركة عدد من الزعماء العرب، في وقت تتصاعد فيه التحديات الإقليمية، وعلى رأسها الحرب في غزة، وأزمات ليبيا، وسوريا، والسودان.

كلمة مصرية محورية

ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة مصر أمام القادة العرب، يتناول فيها تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة القضية الفلسطينية، ويطرح رؤية القاهرة لتعزيز التعاون العربي واستعادة الاستقرار.