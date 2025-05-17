نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - السيسي يصل بغداد للمشاركة في القمة العربية الـ34 ويستعد لإلقاء كلمة مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى العاصمة العراقية بغداد، لحضور القمة العربية الرابعة والثلاثين التي تستضيفها العاصمة العراقية.

انطلاق فعاليات القمة

بدأت إجراءات انعقاد القمة بمشاركة عدد من الزعماء والقادة العرب، حيث يناقش جدول الأعمال ملفات محورية تخص الأمن الإقليمي والتطورات السياسية في المنطقة.

كلمة مرتقبة للرئيس المصري

ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة مصر أمام القادة العرب، يستعرض خلالها رؤية القاهرة بشأن أبرز التحديات الإقليمية، وفي مقدمتها مستجدات القضية الفلسطينية، وأهمية استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط.