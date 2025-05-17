نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استلام 110 ألف طن من القمح المحلي بمواقع التخزين بالصوامع والشون منذ انطلاق موسم الحصاد والتوريد بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة سير أعمال توريد واستلام الأقماح المحلية بالصوامع والشون الحكومية وجهات التسويق لموسم 2024/ 2025.

حيث تم استلام 110 آلاف طن قمح منذ بداية موسم التوريد منتصف أبريل الماضي وحتى صباح اليوم مشيرا إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية إلى جانب الزيارات التفقدية لمواقع التخزين.

أكد محافظ الجيزة أنه تم إعداد خطة مسبقة بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين حيث تم تشكيل لجنة تتولى الإشراف والمتابعة على عملية الاستلام والتوريد لمحصول القمح المحلي حتى نهاية موسم التوريد وتلافي أية معوقات تعترض عملية التوريد والتنسيق والإشراف على لجان الاستلام بكافة المواقع التخزينية وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة.

ووجه محافظ الجيزة الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد لمحصول القمح هذا العام مؤكدا أن الدولة لا تدخر جهدا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

وفي سياق متصل أوضح السيد بلاسي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض منعًا لحدوث فاقد.

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