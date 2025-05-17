نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي يستقل الأتوبيس الترددي لمتابعة التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار حرص الحكومة على تطوير منظومة النقل الجماعي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، استقل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم السبت، الأتوبيس الترددي BRT، وذلك لتفقد أعمال التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من المشروع الذي يتم تنفيذه على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

وخلال جولته، استمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي من المسؤولين حول الإمكانيات الفنية والتشغيلية للمشروع، والخطط المستقبلية للتوسع فيه، ليصبح أحد المحاور الحيوية في منظومة النقل الجماعي الحديثة بمصر.

100 أتوبيس كهربائي لخدمة الطريق الدائري في المرحلتين الأولى والثانية

يتضمن مشروع الأتوبيس الترددي، في مرحلتيه الأولى والثانية، تشغيل عدد 100 أتوبيس كهربائي، تبلغ سعة كل أتوبيس 66 راكبًا، أي ما يعادل تقريبًا حمولة 5 سيارات ميكروباص، ما يمكن من نقل نحو 3200 راكب في الساعة في الاتجاهين، على مدار اليوم، بكفاءة عالية وسرعة مناسبة.

ويمثل المشروع نقلة نوعية في مجال النقل الحضري الذكي، حيث يعتمد على تقنيات كهربائية صديقة للبيئة، ويهدف إلى تقليل الاعتماد على الميكروباصات والسيارات الخاصة في التنقلات اليومية، مما يساهم في تقليل الزحام والانبعاثات الكربونية.

ربط المحاور الرئيسية على الطريق الدائري

وسيساهم تشغيل الأتوبيس الترددي في ربط عدد من التقاطعات والمحاور الرئيسية المهمة على الطريق الدائري، بما في ذلك:

تقاطع طريق السويس

تقاطع عدلي منصور

تقاطع المرج

تقاطع مسطرد

وهو ما يعزز من سهولة الانتقال بين مناطق القاهرة الكبرى، ويخفف من الضغط المروري على الطرق الداخلية.

جولة تفقدية في حديقة تلال الفسطاط

ومن المقرر أن تتبع جولة رئيس الوزراء بالأتوبيس الترددي، زيارة ميدانية لموقع مشروع تطوير حديقة تلال الفسطاط، إحدى أكبر الحدائق المفتوحة في القاهرة، والتي تستهدف الحكومة تحويلها إلى متنفس طبيعي وترفيهي للمواطنين.

ويعقب الجولة تصريحات صحفية للدكتور مصطفى مدبولي، يستعرض خلالها مستجدات العمل في المشروعين، والخطوات المستقبلية التي تعتزم الدولة اتخاذها في إطار خطة تطوير البنية التحتية لوسائل النقل ومرافق الحياة العامة في القاهرة الكبرى.

مشروع الأتوبيس الترددي.. رؤية جديدة للنقل الجماعي المستدام

يأتي تنفيذ مشروع BRT - Bus Rapid Transit ضمن استراتيجية الحكومة المصرية لتطوير منظومة النقل الجماعي الذكي، وتعزيز استخدام وسائل مواصلات كهربائية آمنة ومستدامة، تماشيًا مع توجهات الدولة لتحقيق التحول الأخضر وتقليل التلوث.

ويُعد المشروع من المبادرات الرائدة التي تسعى من خلالها الحكومة إلى تقديم حلول عملية لمشكلة الزحام المزمن بالقاهرة الكبرى، وربط المدن الجديدة بشبكة نقل متكاملة، على نحو يُسهل تنقلات المواطنين، ويوفر الوقت والجهد، ويقلل من الأعباء البيئية.