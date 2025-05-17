نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «التموين» تطلق شوادر الخراف الحية وتوسع طرح اللحوم استعدادًا لعيد الأضحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية في اتخاذ خطوات استباقية استعدادًا لموسم عيد الأضحى المبارك 2025، بإطلاق شوادر لبيع الخراف الحية اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 20 مايو الجاري، في مختلف المحافظات، وذلك لتوفير اللحوم الحية بأسعار مناسبة للمواطنين.

كما سيتم زيادة المعروض من اللحوم الطازجة والمجمدة داخل فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، في إطار خطة الوزارة لضبط الأسواق، ومنع ارتفاع الأسعار، وضمان توافر السلع الأساسية بكميات مناسبة وجودة عالية.

تخفيضات تصل إلى 30% في مبادرة أسواق اليوم الواحد

وفي سياق متصل، افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، المرحلة الثانية من مبادرة "أسواق اليوم الواحد"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى والتي شملت افتتاح 300 منفذ وفرع على مستوى الجمهورية.

وأوضح الوزير أن المبادرة تهدف إلى توفير كافة احتياجات الأسرة المصرية من السلع الغذائية، واللحوم، والدواجن، بأسعار مخفضة تصل إلى 30% عن أسعار السوق، لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، خاصة مع اقتراب موسم العيد.

جهود التموين لتأمين الأسواق

تأتي هذه التحركات في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة استمرار توافر السلع الأساسية واللحوم بجودة مناسبة وأسعار عادلة، مع العمل على تنشيط السوق الداخلي، ومواجهة أي ممارسات احتكارية قد تضر بالمستهلكين.

وتؤكد وزارة التموين أنها ستستمر في ضخ المزيد من السلع داخل المجمعات الاستهلاكية، وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضمان الالتزام بالأسعار المحددة وجودة المنتجات المعروضة.