نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ذروة الموجة الحارة تضرب البلاد اليوم.. درجات الحرارة تصل 47 درجة وتحذيرات من الخروج في الظهيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد مصر اليوم السبت 17 مايو 2025 ذروة الموجة الحارة، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث تسجل درجات الحرارة أعلى معدلاتها هذا العام على مختلف أنحاء الجمهورية، وسط تحذيرات شديدة للمواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الذروة من الساعة 12 ظهرًا وحتى 4 عصرًا.

وأكدت الهيئة أن درجة الحرارة العظمى في محافظة أسوان بلغت 47 درجة مئوية، مع توقعات بأن يكون الإحساس الفعلي بدرجات الحرارة أعلى مما هو معلن نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس.

تحذيرات عاجلة من الأرصاد الجوية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد مجموعة من التحذيرات والنصائح للمواطنين في ظل موجة الحر الشديدة:

تجنب الخروج في فترات الذروة إلا للضرورة القصوى.

الإكثار من تناول المياه والسوائل على مدار اليوم.

ارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون.

عدم ممارسة أنشطة بدنية شاقة في الهواء الطلق.

توخي الحذر أثناء القيادة بسبب انخفاض الرؤية الأفقية الناتج عن الأتربة المثارة في بعض المناطق.

نشاط للرياح المثيرة للأتربة

تشير خرائط الطقس إلى نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، تشمل:

القاهرة الكبرى

الوجه البحري

السواحل الغربية

الصحراء الغربية

الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق، خاصة على الطرق الصحراوية والسريعة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

البحر المتوسط: معتدل، وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.5 إلى 2.25 متر.

البحر الأحمر: معتدل، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 إلى 2.25 متر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المحافظات