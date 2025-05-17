نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يصل بغداد للمشاركة في القمة العربية الـ34 وسط تصاعد الأزمة الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى مقر انعقاد القمة العربية الـ34 في العاصمة العراقية بغداد، للمشاركة في فعاليات القمة التي تعقد اليوم، السبت 17 مايو 2025، تحت شعار "بغداد السلام تحتضن قضايا العرب".

تُعد هذه القمة الرابعة التي تستضيفها بغداد في تاريخ القمم العربية، وتعقد في ظرف استثنائي تمر به المنطقة العربية، حيث تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة للشهر التاسع عشر على التوالي، ما أسفر عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وضَعَت القضية الفلسطينية على رأس جدول أعمال القادة العرب المشاركين.

القمة تنعقد في توقيت حساس

تأتي هذه القمة في ظل:

تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة، وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين بشكل يومي.

تعثر المبادرات الدولية لوقف إطلاق النار، مما زاد من حدة الأوضاع الإنسانية.

مطالب شعبية ورسمية عربية بضرورة تحرك فاعل للدفاع عن الشعب الفلسطيني، ووقف الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي.

وتتصدر الأزمة الفلسطينية جدول أعمال القمة، إلى جانب ملفات أخرى تتعلق بالاستقرار الإقليمي، والتعاون الاقتصادي، ومواجهة التحديات المشتركة التي تواجه الدول العربية.

السيسي يشارك بدور محوري

من المنتظر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، يعرض خلالها رؤية مصر لمستقبل العمل العربي المشترك، ويؤكد على ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، وأهمية وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية عاجلة في قطاع غزة.

كما يُنتظر أن يجري الرئيس عدة لقاءات ثنائية على هامش القمة مع عدد من القادة والزعماء العرب لبحث تطورات المشهد الإقليمي وتعزيز سبل التنسيق المشترك.