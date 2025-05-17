نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يشهد التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة جديدة نحو تطوير منظومة النقل الجماعي الذكي في مصر، أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جولة تفقدية لمتابعة التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT، وذلك على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

وخلال جولته، استمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي حول المشروع، الذي يُعد أحد أبرز مشروعات النقل الجماعي المستدامة التي تنفذها الدولة ضمن خطة شاملة لتحسين كفاءة وربط شبكات المواصلات في العاصمة والمناطق المحيطة بها.

تفاصيل مشروع الأتوبيس الترددي

يتضمن المشروع في مرحلتيه الأولى والثانية تشغيل 100 أتوبيس كهربائي على الطريق الدائري، حيث تبلغ سعة كل أتوبيس 66 راكبًا، أي ما يعادل 5 ميكروباصات تقليدية، ما يتيح نقل نحو 3200 راكب في الساعة بالاتجاهين، مع الاعتماد على الطاقة النظيفة لتحقيق الاستدامة البيئية.

أهداف المشروع ومحاوره

يستهدف المشروع بشكل رئيسي ربط التقاطعات الحيوية والرئيسية على الطريق الدائري، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين وتخفيف الكثافات المرورية، وتشمل هذه التقاطعات:

تقاطع طريق السويس

تقاطع عدلي منصور

تقاطع المرج

تقاطع مسطرد

كما يُعد المشروع خطوة داعمة لتكامل وسائل النقل الحديثة مثل القطار الكهربائي والمترو، ويخدم الربط بين المجتمعات العمرانية الجديدة ومناطق القاهرة الكبرى.

زيارة حديقة تلال الفسطاط

ومن المقرر أن يعقب جولة رئيس الوزراء في مشروع الأتوبيس الترددي، زيارة ميدانية إلى حديقة تلال الفسطاط لمتابعة سير الأعمال الجارية بها، والتي تُعد أكبر مشروع بيئي ترفيهي في قلب القاهرة الإسلامية، حيث تهدف إلى إحياء الطابع التاريخي للمنطقة وتحويلها إلى وجهة سياحية متكاملة.

ومن المنتظر أن يُدلي الدكتور مصطفى مدبولي بتصريحات صحفية عقب انتهاء جولته التفقدية.