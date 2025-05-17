عاجل- الرئيس السيسي يصل بغداد للمشاركة في القمة العربية الرابعة والثلاثين

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أحمد جودة - القاهرة - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، صباح اليوم، إلى العاصمة العراقية بغداد، وذلك للمشاركة في أعمال القمة العربية الرابعة والثلاثين، والتي تنعقد وسط تحديات إقليمية ودولية كبيرة تتطلب تنسيقًا عربيًا مشتركًا.

وكان في استقبال الرئيس السيسي كبار المسؤولين العراقيين، حيث نُظمت مراسم استقبال رسمية تعكس عمق العلاقات بين مصر والعراق.

الرئيس السيسي يلقي كلمة مصر أمام القمة

من المقرر أن يُلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة مصر خلال الجلسة الرئيسية للقمة، حيث يستعرض رؤية القاهرة تجاه التحديات التي تواجهها المنطقة العربية، وعلى رأسها:

التطورات الراهنة في القضية الفلسطينية، في ظل التصعيد المستمر في قطاع غزة، وضرورة الدفع نحو وقف فوري لإطلاق النار.

جهود استعادة الاستقرار الإقليمي، وتعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية.

أهمية التكاتف العربي لمواجهة التدخلات الخارجية والإرهاب ومخاطر انهيار الدولة الوطنية.

دور مصر في دعم القضايا العربية

من المتوقع أن يؤكد الرئيس السيسي خلال كلمته على: