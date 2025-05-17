بدء توافد القادة والزعماء على مقر انعقاد القمة العربية الـ34 فى بغداد

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 مايو 2025 11:29 صباحاً - بدأ منذ قليل، توافد القادة والزعماء إلى مقر انعقاد القمة العربية الـ34 فى العاصمة العراقية بغداد.

تنطلق اليوم السبت 17 مايو القمة العربية الـ34 في بغداد، العاصمة العراقية التي تستضيف هذا الحدث للمرة الرابعة في تاريخها، تحت شعار "بغداد السلام تحتضن قضايا العرب".