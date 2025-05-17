الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد القمة العربية الـ 34 فى بغداد

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 مايو 2025 11:29 صباحاً - وصل منذ قليل، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد القمة العربية الـ 34 فى العاصمة العراقية بغداد.

تنطلق اليوم السبت 17 مايو القمة العربية الـ34 في بغداد، العاصمة العراقية التي تستضيف هذا الحدث للمرة الرابعة في تاريخها، تحت شعار "بغداد السلام تحتضن قضايا العرب".

وتأتي هذه القمة في ظرف استثنائي تمر به المنطقة، وسط استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة للشهر التاسع عشر على التوالي، والتي أسفرت عن كارثة إنسانية غير مسبوقة؛ مما يضع القضية الفلسطينية على رأس جدول أعمال قادة وممثلي الدول العربية المشاركة في القمة.