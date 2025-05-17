باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات يحرص على إعداد جيل واعد من صغار رواد الأعمال

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 مايو 2025 10:30 صباحاً - استقبل باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فريق من الأطفال من صغار رواد الأعمال المتخصصين في إدخال نبات اللافندر في صناعة عدد من المنتجات صديقة البيئة. و حضر اللقاء الدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي ولفيف من قيادات الجهاز.

واستعرض رحمي أفكار فريق صغار رواد الأعمال الابتكارية وبحث معهم إمكانية تقديم الدعم الفني اللازم لهم لمشاركتهم في مسابقات عالمية و محلية وتحويل افكارهم إلى مشروع اقتصادي ناجح في المستقبل وذلك في إطار حرص الجهاز على تهيئة الأجيال الجديدة في مجال ريادة الأعمال وتشجيع صغار المبتكرين على الإبداع و ريادة الأعمال ونشر ثقافة الاقتصاد الاخضر و التنمية المستدامة بين الاجيال القادمة

وأكد رحمي حرص جهاز تنمية المشروعات على دعم مثل هؤلاء الأطفال و العناصر الابتكارية والعمل علي تأهيلهم لمستقبل صناعي واعد و تعليمهم المبادئ الأساسية لتحويل أفكارهم الناشئة إلى مشروعات حقيقية ذات جدوى اقتصادية وذلك بالتعاون مع أسرهم وبما لا يؤثر على حياتهم الدراسية.

وقال الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إن أطفال مصر يمتلكون من المواهب و الملكات الإبداعية ما يؤهلهم للانطلاق بنجاح في ريادة الاعمال و ان الدولة بكل اجهزتها و مؤسساتها تعمل علي دعم تلك الاجيال و منحهم الدعم المطلوب في مراحلهم السنية المختلفة التي تؤهلهم للنجاح و الانطلاق في المستقبل و اشار الي ان الجهاز يعمل علي توفير ورش العمل اللازمة لهم في مجالات إعداد خطط العمل ومهارات العرض والتواصل، بالإضافة إلى العمل معهم على ربطهم بشبكات المستثمرين وحاضنات الأعمال مستقبلاً.

من جانبها، قالت الدكتورة مي الدراوي إن أطفالها يحيي ويوسف وأصدقائهما مريم ومنير -في التعليم الابتدائي- أظهروا شغفهم بريادة الأعمال والابتكار بعد خوضهم مسابقة في المدرسة وفوزهم ضمن المراكز الأولى، مما شجعهم على بحث المشاركة في المسابقات العالمية الكبرى، وكذلك تحويل أفكارهم الابتكارية إلى مشروع في مجال ريادة الأعمال.

أضافت أن الفريق لديه أفكار مبتكرة في مجال صنع المنتجات اليدوية الخضراء والمنتجات الغذائية الصحية من نبات اللافندر بحيث تكون تلك المنتجات خضراء وصديقة للبيئة، وبحيث يمكن تطوير تلك الأفكار وتحويلها إلى مشروعات، مشيرة إلى أنهم سعوا للوصول إلى جهاز تنمية المشروعات لتلقي التدريب المتخصص وتلقي الدعم والتوجيه والاستفادة من الخبرات التي يمكن ان تؤهل هذا الفريق للفوز في العديد من المسابقات الخاصة بريادة الأعمال و مساعدتهم في إنشاء مشروع لهم بدراسة جدوى سليمة في المستقبل