وزير الرى: إزالة 87 ألف حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل منذ 2015

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 مايو 2025 10:30 صباحاً - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً مع المهندس حسام طاهر رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، بحضور المهندس أحمد عبد العزيز معاون الوزير لشئون الرى، لمتابعة حالة مجري نهر النيل وفرعيه، ومجهودات إزالة التعديات على مجرى النهر بالتنسيق بين قطاع حماية نهر النيل وأجهزة الدولة المعنية .

‎وتم خلال الإجتماع استعراض مجهودات إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه والتى بلغت إزالة حوالى 87 ألف حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل منذ عام 2015 وحتى تاريخه فى إطار "حملة إنقاذ نهر النيل" من خلال حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات .

كما تم الإنتهاء من أعمال الموجة رقم 25 لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والتى تم خلالها إزالة 265 حالة تعدٍ حتي تاريخه علي مساحة 55 ألف متر مربع، وتم إزالة 299 حالة تعدٍ خارج الموجه 25 بجهود وتنسيقات أجهزة قطاع حماية النيل مع الجهات الأمنية المختصة .

‎وشدد سويلم على إستمرار المتابعة من كافة إدارات حماية النيل لحالة المجري لوأد أى محاولات للتعدي فى مهدها وقبل تفاقمها ، مع بدء إزالة التعديات ضمن فعاليات الموجة (26) بهدف الحفاظ علي مجري النيل وفرعيه من التعديات ، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها، ومواصلة المرور الدوري لمسئولى حماية نهر النيل لرصد أى متغيرات تطرأ على مجرى النهر نتيجه أى تعديات وإتخاذ الإجراءات الرادعة في حينها.

‎جدير بالذكر أنه تم تنفيذ الموجه 25 للإزالات خلال الفترة الماضية والتى تم خلالها تنفيذ (٧) قرارات إزالة لتعديات بمساحة ٨٩٥ متر مربع بأسوان ، وتنفيذ (٢) قرار إزالة لتعديات بمساحة ٣١٥ متر مربع بالأقصر ، وتنفيذ (٩) قرارات بقنا بمساحة ٢٥٨ متر مربع ، و (١٣) قرار إزالة بمساحة ١٦٩٥ متر مربع بسوهاج ، وتنفيذ (٥٩) قرار إزالة بمساحة ٦٨٤٢ متر مربع بأسيوط ، و (29) قرار إزالة بمساحة 4492 متر مربع بالمنيا ، وتنفيذ (14) قرار إزالة على مساحة 3182 متر مربع ببنى سويف ، وتنفيذ (5) قرارات إزالة لمخالفات على مساحة 1800 متر مربع بدمياط ، وتنفيذ عدد (٢٥) قرار إزالة بمساحة 29499 متر مربع بالدقهلية ، و (9) قرارت إزالة بمساحة 550 متر مربع بكفر الشيخ ، و (٢٢) قرار بمساحة 1281 متر مربع بالبحيرة ، و (28) قرار إزالة بمساحة ٧٥١.٥ متر مربع بالمنوفية ، و (25) قرار إزالة بإجمالي 487 متر مربع بالغربية ، وتنفيذ (13) قرار إزالة بمساحة 617 متر مربع بالقليوبية ، و قرار إزالة بالجيزة بمساحة 100 متر مربع ، و قرار إزالة بالقاهرة بمساحة 1660 متر مربع .