لجنة التظلمات تخطر 3 أندية والرابطة بقرارات اجتماع مباراة القمة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 مايو 2025 10:30 صباحاً - ترسل لجنة التظلمات باتحاد الكرة القرارات والتوصيات الخاصة بالاجتماع الأخير للجنة إلى أندية الاهلي و الزمالك وبيراميدز ورابطة الأندية واتحاد الكرة، بعدما تضمن الاجتماع 6 قرارات مهمة بعد اجتماعها مساء الخميس لحسم قراراتها بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري الممتاز، والتي لم تُلعب بسبب انسحاب الفريق الأحمر بداعي عدم استقدام حكام أجانب للمباراة، حيث قررت لجنة الاستئناف التوصية بإلغاء المادتين 62 و63 من لائحة الرابطة وتعديل البند 14.7 بشأن الانسحاب من المباراة بخصم 6 نقاط مباشرة دون الانتظار لنهاية الموسم.



وعلى رابطة الأندية مراعاة لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم والمعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم عند وضعها للائحة المنظمة لعملها، وبما لا يتعارض مع تلك اللوائح ومراعاة عمل القرعة سواء للدور الأول أو الثاني علانية بحضور كافة الأندية المشاركة في البطولة لدرء للشبهات، إلى جانب مناشدة الأندية المكونة للمنظومة الرياضية إعلاء المصلحة الوطنية والعمل على بث روح التعاون والمحبة بينها مما يعود اثره على المنتخبات الوطنية.