نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم ذروة الموجة الحارة تضرب البلاد ودرجات الحرارة تسجل أعلى معدلاتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت 17 مايو 2025، مؤكدة أن البلاد تشهد ذروة الموجة الحارة، حيث تسجل درجات الحرارة أعلى معدلاتها لهذا العام، مع تحذيرات مشددة من التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وذكرت الهيئة أن الطقس سيكون شديد الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء، وخاصة في محافظات الصعيد، حيث من المتوقع أن تسجل 47 درجة مئوية في بعض المناطق.

تحذيرات عاجلة: لا تخرج إلا للضرورة

وفي بيان رسمي، شددت الأرصاد على ضرورة تجنب الخروج من المنزل إلا للضرورة، خصوصًا للفئات الأكثر تأثرًا بالحرارة مثل كبار السن، والأطفال، وأصحاب الأمراض المزمنة.

كما أوصت الهيئة المواطنين بـ:

الإكثار من تناول المياه والسوائل الباردة.

ارتداء الملابس القطنية الفاتحة.

الابتعاد عن الأنشطة البدنية الشاقة في الهواء الطلق

الحرص أثناء القيادة بسبب احتمالية انخفاض الرؤية نتيجة الأتربة المثارة.

رياح مثيرة للأتربة وارتفاع الأمواج في البحار

وأفادت خرائط الطقس بوجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، خاصة على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الغربية، والصحراء الغربية، مما قد يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية.

وبالنسبة لحالة البحرين:

البحر المتوسط: معتدل، وارتفاع الموج بين 1.5 إلى 2.25 متر.

البحر الأحمر: معتدل، وارتفاع الموج بين 1.5 إلى 2.25 متر.

انكسار الموجة الحارة بدءًا من غد الأحد

وأشارت الهيئة إلى أن ذروة الموجة الحارة تنكسر بدءًا من غد الأحد، بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يتراوح بين 7 إلى 8 درجات مئوية على شمال البلاد، حيث تسجل القاهرة ما بين 33 إلى 35 درجة مئوية، بينما تنخفض درجات الحرارة على السواحل الشمالية إلى ما بين 24 إلى 26 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 17 مايو 2025