نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يتوجه إلى بغداد للمشاركة في القمة العربية الرابعة والثلاثين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى العاصمة العراقية بغداد، للمشاركة في فعاليات الدورة العادية الرابعة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مشاركة الرئيس السيسي في القمة تأتي في إطار حرص مصر على دعم العمل العربي المشترك وتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية، خاصة في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة.

الرئيس يلقي كلمة مصر أمام القادة العرب

ومن المقرر أن يُلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة مصر خلال أعمال القمة، حيث يستعرض من خلالها الرؤية المصرية إزاء أبرز القضايا المطروحة على الساحة الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات المتلاحقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وسبل التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

كما تتناول الكلمة موقف مصر الثابت من ضرورة وقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية، ووقف العدوان على قطاع غزة، ورفض التهجير القسري، فضلًا عن أهمية تفعيل المساعي الرامية لتحقيق التهدئة والحفاظ على استقرار المنطقة.

القمة تبحث ملفات سياسية وأمنية واقتصادية هامة

وتشهد القمة مشاركة عدد من القادة والزعماء العرب، حيث من المقرر أن تناقش مجموعة من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تهم المنطقة العربية، وفي مقدمتها الأوضاع في فلسطين وسوريا والسودان واليمن، إضافة إلى ملف الأمن القومي العربي وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء.