نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد اليوم السبت 17 مايو.. وذروتها تصل إلى 47 درجة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن اليوم السبت الموافق 17 مايو 2025، يشهد ذروة الموجة شديدة الحرارة التي تؤثر على مختلف أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار، بينما يكون الطقس معتدلًا نسبيًا خلال فترات الليل على أغلب المناطق.

وأكدت الهيئة في بيانها أن هذه الموجة تأتي ضمن امتداد منخفض الهند الموسمي، المصحوب بكتل هوائية حارة وجافة تؤثر على البلاد، ما يؤدي إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة خاصة في محافظات الصعيد.

نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق

وأوضحت الأرصاد أن طقس اليوم لا يقتصر على ارتفاع درجات الحرارة فقط، بل يشهد أيضًا نشاطًا ملحوظًا للرياح على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في المناطق المكشوفة، مما قد يؤدي إلى انخفاض نسبي في مستوى الرؤية الأفقية خاصة في الطرق الصحراوية والزراعية.

ونبّهت الهيئة المواطنين، خاصة مرضى الجهاز التنفسي وكبار السن، إلى ضرورة توخي الحذر وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، وارتداء الكمامات في حال التنقل بالأماكن المتأثرة بالغبار.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت في مختلف المحافظات

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم في عدد من المحافظات المصرية، والتي جاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى:

درجة الحرارة العظمى: 40 درجة مئوية

درجة الحرارة الصغرى: 23 درجة مئوية

محافظة الإسكندرية:

درجة الحرارة العظمى: 29 درجة مئوية

درجة الحرارة الصغرى: 21 درجة مئوية

محافظة مطروح:

درجة الحرارة العظمى: 25 درجة مئوية

درجة الحرارة الصغرى: 19 درجة مئوية

محافظة سوهاج:

درجة الحرارة العظمى: 46 درجة مئوية

درجة الحرارة الصغرى: 26 درجة مئوية

محافظة قنا:

درجة الحرارة العظمى: 46 درجة مئوية

درجة الحرارة الصغرى: 27 درجة مئوية

محافظة أسوان:

درجة الحرارة العظمى: 47 درجة مئوية

درجة الحرارة الصغرى: 28 درجة مئوية

الأرصاد تحذر من التعرض المباشر للشمس وتوصي بشرب المياه

ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في ساعات الظهيرة، مع أهمية الإكثار من شرب المياه والسوائل الباردة لتعويض فقدان الجسم للسوائل بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

كما أوصت بتأجيل الأنشطة الرياضية في فترات النهار، والاهتمام بارتداء الملابس القطنية الفاتحة وتغطية الرأس أثناء الخروج، خاصة في محافظات جنوب الصعيد التي تسجل أعلى درجات حرارة خلال اليوم.